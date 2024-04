Rapina al centro scommesse | tre banditi in fuga col bottino

Biassono (Monza e Brianza), 1 aprile 2024 – Colpo da 5mila euro al punto Snai. Nella sera di venerdì, al centro scommesse di via Cesana e Villa 39, sono entrati due banditi a volto coperto armati ... (ilgiorno)

Sono stati arrestati i due presunti autori della rapina ai danni di Andrée Ruth Shammah, regista teatrale milanese aggredita per strada a Milano nelle scorse settimane. Si tratta, spiega la ... (open.online)

Sgominata la banda del buco che, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2023, mise a segno un colpo da 800mila euro in una gioielleria in via Bocca di Leone, nel Centro di Roma. Sono otto le misure... (ilmattino)