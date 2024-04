Ranking ATP | Sinner scavalca Alcaraz ed é n 2 Gran balzo di Nardi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 aprile 2024) Jannikcentra l’assalto al numero 2 del mondo: dopo aver perso lo scontro diretto per la seconda posizione a Indian Wells contro Carlos, l’azzurro ha vinto il torneo di Miami e ha approfittato del k.o. nei quarti di finale dello spagnolo contro Dimitrov. Il giocatore di Sesto Pusteria è il primo italiano di sempre a raggiungere questa posizione nella classifica mondiale. Proprio Dimitrov rientra in top 10 per la prima volta dal 2018: un rovescio a una mano torna così tra i primi 10.ATP Lunedì 1° aprile 2024 1 Novak Djokovic 97252 Jannik8710 3 Carlos8645 4 Daniil Medvedev 7165 5 Alexander Zverev 5415 6 Andrey Rublev 4890 7 Holger Rune 3795 8 Casper Ruud 3615 9 Grigor Dimitrov 3540 10 Hubert Hurkacz 3425 Gli italiani in top 100 dopo questa settimana sono invece ...