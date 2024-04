Ranking ATP | Sinner avrà molti meno punti da difendere rispetto ad Alcaraz sulla terra rossa E Djokovic…

Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 1 aprile 2024. Giornata memorabile per il tennis italiano, che per la prima volta nella sua storia può vantare un giocatore al numero due del mondo. C’è riuscito ... (sportface)

In una serata indimenticabile per il tennis italiano, Jannik Sinner ha conquistato il titolo del Masters 1000 di Miami, battendo in finale Grigor Dimitrov. L’incontro, che si è svolto sotto le luci ... (thesocialpost)