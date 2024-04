Ranking Atp aggiornato a lunedì 1 aprile | storico secondo posto per Sinner | otto italiani tra i primi 100

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) IlAtp2024. Giornata memorabile per il tennis italiano, che per la prima volta nella sua storia può vantare un giocatore al numero due del mondo. C’è riuscito Jannik, capace di conquistare anche Miami e avvicinarsi ulteriormente alla vetta delle classifiche. Al comando c’è ancora saldo Djokovic, mentre Alcaraz è finito alle sue spalle. L’altra novità in top 10 è il ritorno di Grigor Dimitrov, a circa 5 anni dall’ultima volta. Le buone notizie per gli azzurri però non sono finite: Luca Nardi ha infatti vinto il Challenger di Napoli e guadagnato altre 21 posizioni dopo l’exploit di Indian Wells, salendo al numero 75. Inoltre, grazie al ritorno di Fognini tra i100, il tennis italiano si gode ben 8 rappresentanti in top 100. Di seguito la ...