Rambaudi | “Raspadori meglio a 20? dalla fine da trequartista”

(Di lunedì 1 aprile 2024) Roberto, ex calciatore, è intervenuto a “Il bello del calcio” in onda su Televomero. Ha parlato della brutta partita del Napoli contro l’Atalanta e degli errori tecnici anche di Calzona.sul match di Sabato “Brutta partita con l’Atalanta, si è vista tanta differenza con l’avversario e soprattutto si sono notate l’incertezza e la confusione in campo. Quest’aspetto era presente già con altri allenatori e anche in società la confusione è tanta.“ Chi al posto di Kvara? “è stato messo in campo da Calzona anche perché era stato scelto già dai precedenti tecnici. Il modo migliore di gestirlo era quello di Spalletti: 20?, in posizione daoppure da esterno quando si cercava il dominio della partita nell’area ...