Questa si chiama inc*** | i vergognosi insulti ad Aurora dopo il pacco | la sua storia triste

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ad Affari Tuoi tutti in piedi per lache ha commosso il pubblico nella puntata andata in onda domenica 31 marzo. E così a tenere banco è stata, tra i vari pacchi da aprire, ladiche avuto un'adolescenza davvero difficile. "Nella vita ho affrontato tante cose anche un po' rischiose come l'operazione alla schiena, come tante altre cose. Adesso sono inchiodata e bullonata nella schiena però non so se è stato più pericoloso quello o venire qua". Oltre all'operazione rischiosa che ha subito,ha rivelato di soffrire di attacchi di panico e di ansia: "L'ansia è parte della mia vita. So contenerla alcune volte, altre volte esce un po' di più fuori però adesso sto cercando di essere positiva". E ancora: "Ero seguita da tanti medici. Osteopati, fisioterapisti, qualsiasi persona potesse aiutarmi in ...