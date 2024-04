Questa è la foto dell' anno | chi l' ha scattata | l' orrore sessuale di Hamas premiato negli Usa | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Premessa: di Shani Louk, 23enne tedesca-israeliana uccisa il 7 ottobre durante il raid dial Nova Festival di Reim, non sono rimaste che alcune ossa. Il suo corpo è stato fatto a pezzi a Gaza, smembrato e identificato qualche settimana dopo la sua morte solo grazie a un frammentoa sua testa. Si ignora se la ragazza sia stata uccisa durante il raid o poi a Gaza durante i festeggiamente per la mattanza, ma lagrafia del suo corpo esamine e seminudo, buttato su un pick up come fosse un animale da macello e mostrato come un trofeo mentre alcuni militanti dise la ridono, è stata premiata come scattodalla Missouri School of Journalism. L'autoreè tal Ali Mahmoud, fornitore di Associated Press, mentre la ...