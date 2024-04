Quel premio è pornografia dell’orrore

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 1 aprile 2024) Dal 7 ottobre 2023 i giornalisti seri, ne sono rimasti così pochi che andrebbero protetti dal WWF, sono impegnati in due missioni impossibili, roba da far venire la pelle d’oca anche a Ethan Hunt. La prima è far sentire le loro voci in mezzo alle urla della disinformazione, la seconda è prendere nota di ciò che viene propagandato in modo che alle generazioni future rimanga il ricordo di quanto triste sia stato questo periodo storico. Montanelli diceva che i giornalisti sono i cani da guardia della democrazia, molti filosofi erano convinti che la libertà individuale è direttamente collegata alla circolazione delle notizie, mentre l’etica dell’informazione, lo so perché al contrario di molti imbrattacarte prezzolati l’ho studiata per diventare giornalista, nella cronaca obbliga a verificare le notizie e a riportarle in maniera quanto più completa possibile e a separare i commenti dai ...