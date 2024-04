Quel pazzo venerdì 2 si fa in quattro | grosse novità per il sequel

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 1 aprile 2024) Nuovi dettagli sulla trama di2 parlano di benscambi di corpi per i personaggi di Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, secondo i copioni dei provini. Sembra che Lindsay Lohan, Anna, e sua madre Tess (Jamie Lee Curtis) si scambieranno le vite conle di due adolescenti, la figlia quattordicenne di Anna, Harper, e la figlia quattordicenne del suo fidanzato Eric, Lily. Giorni dopo la notizia che la regista Nisha Ganatra, avrebbe riunito la Curtis e la Lohan per il seguito didel 2003, la regista ha condiviso sul suo profilo Instagram un casting aperto per il nuovo ruolo della figlia quattordicenne di Anna, Harper. L’annuncio, condiviso nel fine settimana, descrive Harper come “un maschiaccio con un acuto ...