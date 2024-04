Quasi il 50% degli insegnanti è a rischio burnout | il 20% soffre di presenteismo | in cattedra anche se sta male I dati dell’Università Bicocca di Milano

La guerra continua e non vi è alcun segnale che le parti siano intenzionate a trattare. Così Vladimir Putin ha firma to un nuovo decreto per l’arruolamento obbligatorio di nuovi soldati. Si tratta ... (open.online)

Erdogan non riconquista Istanbul e Ankara - Con Quasi il 65% delle schede scrutinate, Imamoglu è in testa a Istanbul con il 50,2% dei consensi e lo sfidante sostenuto da Erdogan, Murat Kurum, è fermo al 41%. Nella capitale, Yavas guida la corsa ...ansa

Sky, Modugno sul futuro: "Se sono ADL, faccio la rivoluzione. Conte Quasi inavvicinabile" - Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, il giornalista Sky Francesco Modugno ha parlato della brutta sconfitta del Napoli contro l’Atalanta: “Quella di ...tuttonapoli

L’avventura, 50 anni dopo: "Tra i coccodrilli del Nilo azzurro siamo diventati uomini" - Jacopo Mazzei, oggi 70enne racconta la spedizione in Africa con tre amici fiorentini in occasione dell’uscita del docufilm Abbay. "In memoria dei compagni che non ci sono più".lanazione