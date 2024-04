Quanto spendono le regioni per i contenziosi? La classifica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 1 aprile 2024) Un recente report pubblicato da Adnkronos, realizzato dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana nell’ambito del progetto Pitagora, ha svelatoleitaliane abbiano speso nel corso del 2022 per affrontare i costi derivanti dal contenzioso legale. Pitagora è un sofisticato strumento software progettato per esaminare approfonditamente tutti i dati finanziari di un ente e per generare analisi statistiche. Questo strumento consente di individuare in modo oggettivo i livelli di spesa dell’ente, confrontandoli con quelli di altri enti comparabili in base alla popolazione e alla superficie. Questa analisi, basata su dati finanziari ufficiali e algoritmi di ricerca scientifica, ha permesso di stilare unadellein base alla loro gestione delle risorse e dei rispettivi ...