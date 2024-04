Quanto ha guadagnato Perla Vatiero con la vittoria del Grande Fratello? Ecco la cifra

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 1 aprile 2024), vincitrice del, oltre alla gloria si è portata a casa un ricco cachet, così come si legge nella versione online de Il Messaggero.haalOltre alla gloria televisiva, si è aggiudicata anche un montepremi di alto valore. Ossia 100 mila euro.Di questi 100.000 euro guadagnati da, però, solo 50.000 saranno devoluti in beneficenza a un ente da lei scelto.altri dettagli:, protagonista di Temptation Island, è entrata in gioco ala programma già iniziato. A Novembre, in particolare. ...