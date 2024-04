(Di lunedì 1 aprile 2024) Nel 1994, esattamente trent’anni fa, invase le librerie uno dei più clamorosi fenomeni editoriali della storia letteraria moderna, perlomeno in Italia: “Va’ dove di porta il cuore” Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Quanti manoscritti cestinati sono diventati bestseller. La ricetta del romanzo “che vende” non esiste - I best seller, specialmente in campo narrativo, spuntano non si sa dove né quando. Per trovare il grande caso editoriale bisogna essere un po' avventurosi e imprudenti ...ilfoglio

L’incredibile Hercule Florence - «Nel frontespizio di "Photographie où Imprimerie à la lumière", quella parola mai usata e così importante appare accanto ad un’altra parola, “découverte”, “scoperta”, che in un secondo tempo è stata c ...ilpost

Dante, la sfida infinita riaperta da un codice Lo speciale Dantedì - Riemerge un manoscritto del tardo Trecento. Fattura elegante, grafia regolare, pulizia del testo, formato ampio, contiene la «Commedia». Ora è in vendita ...corriere