Quando il sorteggio dell’ATP di Montecarlo 2024? Data | orario | teste di serie | possibili avversari di Sinner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 aprile 2024) Venerdì 5 aprile andrà in scena ildel tabellone principale del Masters1000 di, primo torneo di questa categoria sulla terra rossa. Messo alle spalle il Sunshine Double, si dà il via alla stagione sul mattone tritato e nel Principato lo spettacolo non mancherà. Da sabato 6 a domenica 14 aprile si godrà dello spettacolo in tabellone a 56 giocatori, i primi 8 del seeding, tra cui l’italiano Jannik, saranno esentati dal primo turno e non potranno incontrare le altredinel secondo. Le qualificazioni si terranno tra sabato 6 e domenica 7, mentre il primo turno sarà spalmato su tre giornate, dal 7 al 9. Il secondo turno, nel quale entreranno in gioco le prime 8di, si giocherà tra 9 e 10, mentre gli ottavi sono programmati ...