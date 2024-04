Quando gioca Sinner i prossimi tornei? Sì Montecarlo | no Barcellona | il calendario fino al Roland Garros

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 aprile 2024) Inizia la stagione sulla terra battuta per l’ATP Tour 2024: l’azzurro Jannik, fresco di scalata al numero 2 del mondo, ha fatto delle scelte leggermente diverse rispetto allo scorso anno. Nel 2023 il tennista italiano, infatti, disputòe saltò Madrid. Nel 2024, invece, l’azzurro non giocherà questa settimana e, dopo il torneo di, dove lo scorso anno si spinsealle semifinali, salterà quello di, nel quale nel 2023 raggiunse i quarti, per andare are la settimana successiva in altura a Madrid. Senza soluzione di continuità, poifarà tappa agli Internazionali d’Italia di Roma, ultimo torneo del tennista italiano in preparazione al secondo torneo stagionale del Grand Slam, col...