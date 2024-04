Qualiano | in stato di ubriachezza picchia la mamma e la insulta | arrestato 38enne

Picchia e minaccia la madre : lite in famiglia a Qualiano . L’indagato era in preda all’alcol e forse anche alla droga Picchia e minaccia la madre : questa mattina a Qualiano i carabinieri della ... (puntomagazine)

picchia e minaccia la madre in stato di ubriachezza. Questa mattina a Qualiano i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano hanno arrestano per maltrattamenti in famiglia e ... (teleclubitalia)