Quali film vedere al cinema questo mese oltre a Challengers

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 1 aprile 2024) L’arrivo della primavera porta parecchie uscite interessante tra idaal. Finalmente sbarcano alanche, ildi Luca Guadagnino sul tennis con Zendaya, e il biopic su Amy Winehouse. Ma ci sono anche diversi ritorni: parliamo dei nuovi capitoli delle saghe Omen e **Ghostbusters, **ma si riaffaccia in sala anche il mitico Scarface di Brian De Palma, a 40 anni dall’uscita. Esordiscono invece dietro a macchina da presa Neri Marcorè con Zamora e la comica Michela Giraud con Flaminia. Idaalad aprile Omen - L’origine del presagio, dal 4 aprile THE FIRST OMEN (L-R): Nell Tiger Free as Margaret and Nicole Sorace as Carlita in 20th Century Studios' THE FIRST OMEN. Photo courtesy of ...