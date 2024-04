Quale futuro per i centristi dopo le europee? Scrive Merlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 1 aprile 2024) La Democrazia Cristiana, come tutti sanno, ha chiuso i battenti nel lontano 1993. Ma i valori, la prassi, il metodo, lo stile e, soprattutto, la cultura politica della Democrazia Cristiana continuano ad aleggiare e a condizionare i concreti comportamenti di molti esponenti politici. E in svariati partiti. Tranne, come ovvio, i partiti populisti, estremisti e massimalisti. Certo, nessuno pensa di riproporre un partito che è ormai stato consegnato alla storia e agli archivi, almeno per com’era organizzato in quella fase storica del nostro Paese. Ma è altrettanto indubbio che la cultura politica che ha ispirato quel partito non è affatto archiviata. E le ormai prossime elezionirappresentano un ghiotto appuntamento non per rimpiangere un partito ma, semmai, per riproporre le ragioni politico e culturali di quel progetto politico. E ciò può avvenire in un solo ...