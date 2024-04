Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il presidente russo Vladimirha recentemente annunciato un significativo ampliamento dellamilitare per i cittadini russi, estendendo l'età di reclutamentoai 30. Questa decisione, sancita da un decreto presidenziale, coinvolgerà circa 150.000 persone nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 15 luglio, suscitando varie reazioni sia all'interno del paese che a livello internazionale.Le nuove disposizioni, che sono entrate in vigore il 1 gennaio, hanno portato a un allargamento significativo della fascia di età per laobbligatoria. Tuttavia, ci sono eccezioni per coloro che hanno superato i 27entro la fine del 2023 e per i riservisti di 28 e 29. Una delle caratteristiche più rilevanti del decreto è la sua applicabilità ...