Putin | l’arma della bugia è più devastante delle bombe Scrive De Tomaso

(Di lunedì 1 aprile 2024) Sosteneva il grande Winston Churchill (1874-1965) che mai si dicono tante bugie come primaelezioni, durante una guerra e dopo una partita di caccia. La tesi dello statista inglese è così aderente alla realtà dei fatti che, forse, pure un bambino la sottorebbe. Che le campagne elettorali siano una fabbrica di sparate, di falsità e di spot a più non posso è assodato da sempre. Basti rileggere il Manualetto del candidato – Istruzioni per vincere le elezioni scritto da Quinto Tullio Cicerone (102-43 a.C.), fratello del più celebre Marco Tullio (106-43 a.C.), per averne conferma. Nei comizi, nelle manovre e nei giochi prima del voto, la propaganda regnava sovrana, anche nell’antica Roma. E la propaganda tutto è tranne rigore logico e attaccamento alla verità. Vince chi è più bravo a far credere, avrebbe sintetizzato più tardi un altro esperto ...