Proteste a Gerusalemme | gli israeliani chiedono le dimissioni di Netanyahu

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 1 aprile 2024) La città diè diventata il palcoscenico di una delle più grandiantigovernative nella storia recente di Israele, con decine di migliaia di cittadini che si sono riversati nelle strade per chiedere cambiamenti radicali nel governo e un'immediata azione per liberare gli ostaggi detenuti a Gaza.La folla, riunita per la seconda sera consecutiva davanti alla sede del parlamento israeliano, ha esposto bandiere nazionali e acceso fumogeni in segno di protesta, mentre la tensione con le forze di polizia è palpabile. Le richieste principali dei manifestanti includono la cessazione delle ostilità a Gaza per liberare i numerosi ostaggi tenuti dai militanti di Hamas e la convocazione di elezioni anticipate. Al centro dell'agitazione si trova il primo ministro Benjamin, il cui governo è stato accusato di fallimenti ...