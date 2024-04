Pronti a citare Kiev in giudizio per terrorismo | l' annuncio choc di Mosca

(Di lunedì 1 aprile 2024) La Russia sta predisponendo tutto il materiale necessario perin"davanti a corti internazionali" l'Ucraina per "Atti terrotistici". A parlarne, durante una intervista a Channel One è Maria Zakharova, rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri di. La comunicazione però non riguarda l'attacco alla Crocus City Hall per cui sono ancora in corso delle indagini. Il Cremlino avrebbe preso di mira in particolare il capo dei servizi segreti ucraini, Vasiily Malyuk.inoltre ha fatto sapere che valuterà la legittimità del mandato del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in scadenza a maggio, visto che a causa della guerra sono state cancellate le elezioni.

