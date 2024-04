Progetto ‘Divagrafie’ | Sandra Milo è la protagonista del workshop

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiModello di femminilità scandalosamente innocua e lontana da qualsiasi lotta femminista,è l’ultimadeie delle giornate di proiezioni programmate, mercoledì 3 e giovedì 4 aprile 2024 nell’ambito del progetto Divagrafie, alla Sala Convegni della Biblioteca di Area Umanistica dell’Università di Napoli Federico II e negli spazi dell’Academy Astra. Il progetto, curato da Anna Masecchia (responsabile dell’unità federiciana del progetto DAMA) con la co-curatela di Armando Andria (Ladoc) e la collaborazione di Ludovico Brancaccio, Mirella Soprano e Antonietta Tarantino, è un’iniziativa del progetto Miur-Prin 2017 “DAMA Drawing a Map of Italian Actresses in Writing”, promossa dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi Federico II di Napoli in ...