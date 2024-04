Prodi | «Se l' Europa avesse avuto un esercito Putin non avrebbe attaccato l' Ucraina»

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il professore ragiona su quello che manca all’integrazione: «Oggi l’Ue è come un buon pane, ma metà cotto e metà crudo». E sul voto di giugno: «Il governo italiano è equivoco»Il professore ragiona su quello che manca all’integrazione: «Oggi l’Ue è come un buon pane, ma metà cotto e metà crudo». E sul voto di giugno: «Il governo italiano è equivoco. Se c’è bisogno darà appoggio a von der Leyen, facendolo poi pagare, e al contempo sta con Orbàn»Il professore ragiona su quello che manca all’integrazione: «Oggi l’Ue è come un buon pane, ma metà cotto e metà crudo». E sul voto di giugno: «Il governo italiano è equivoco. Se c’è bisogno darà appoggio a von der Leyen, facendolo poi pagare, e al contempo sta con Orbàn»