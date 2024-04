Probabili formazioni Verona-Genoa | trentunesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ledi, match valevole per ladel campionato di. Appuntamento cruciale per l’Hellas, a caccia di punti salvezza contro il Grifone che sembra già essere in una posizione tranquilla, anche se qualche punto ancora da qui alla fine bisognerà ottenerlo. Chi riuscirà a vincere allo stadio Bentegodi? Si parte alle ore 18 di domenica 7 aprile, la partita sarà visibile in esclusiva su Dazn. Su Sportface.it scopriremo chi sono iprotagonisti di questa gara, con le possibili scelte dei due allenatori, Marco Baroni e Alberto Gilardino.– Da valutare le condizioni di Folorunsho, fuori anche Suslov e ne avrà per un po’. In ...