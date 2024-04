Prevendita Benevento-Juve Stabia | bisogna attendere la decisione dell’Onms

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà una nuova riunione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive a decidere le possibili limitazioni sulla vendita dei biglietti in vista del big match train programma lunedì 8 aprile. L’Onms, nella seduta che si è svolta il 27 marzo, ha analizzato 120 eventi sportivi in programma dal 28 marzo all’11 aprile e in merito alla sfida del ‘Ciro Vigorito’ ha “sospeso il giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alla gara; nel contempo, fino all’assunzione di determinazioni in merito, si invita la Lega Italiana Calcio Professionistico a interessare la società organizzatrice affinché non sia avviata la vendita dei tagliandi”. Un ulteriore seduta di approfondimentosi svolgerà questo mercoledì e solo dopo sarà possibile ...

Tempo di lettura: < 1 minutoSono 98 i biglietti acquistati fino ad ora dai tifosi giallorossi per la trasferta al “De Cristofaro” contro il Giugliano in programma sabato alle 20:45. La ... (anteprima24)

Tempo di lettura: < 1 minutoVia libera all’inizio della prevendita per il match in programma sabato (ore 14) Monterosi-Benevento al ‘Bonolis’ di Teramo. A disposizione dei tifosi giallorossi ci ... (anteprima24)

Benevento, derby a rischio: bloccata la vendita dei biglietti per la sfida con la Juve Stabia - Per ora non sarà possibile attuare la Prevendita in attesa di una ulteriore riunione dell’Onms in programma la prossima settimana.derbyderbyderby

Benevento, Ciciretti out: emergenza in avanti - Il Benevento è in ansia per Ciciretti. La seduta ieri pomeriggio non ha chiarito le perplessità sul suo impiego a Teramo nella sfida di domani contro il Monterosi. Dopo ...ilmattino

Monterosi-Benevento, possibili formazioni: prove tecniche di 4-3-3 - Due indizi fanno una prova. Anche ieri mattina, nella seduta sul sintetico del “Meomartini” Gaetano Auteri ha provato il 4-3-3 in luogo del canonico 3-4-3. Ovviamente è ...ilmattino