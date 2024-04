Presto le Chat Bloccate di WhatsApp saranno maggiormente accessibili | i dettagli

Nella nuova beta di WhatsApp per Android, parliamo della versione 2.24.3.17, c’è una novità legata alla crittografia end-t-end. Approfondendo la questione, al momento questa novità è in fase di ... (optimagazine)

Nel 2023, dopo un lungo periodo di stagnazione, Meta ha finalmente dato il via a una serie di aggiornamenti epocali per la sua app di messaggistica più popolare in Italia, WhatsApp . Questi ... (quotidiano)

Microsoft: Presto Copilot funzionerà in locale - Microsoft ha annunciato un’ottima notizia per gli sviluppatori. Copilot, il servizio di intelligenza artificiale sarà Presto in grado di funzionare in locale ...tecnoandroid