Premier League | 30esima giornata | pari City e Arsenal | Livepool in testa da solo

(Di lunedì 1 aprile 2024) Milano, 1 aprile 2024 - Trentesimo turno diche fa registrare cinque pareggi su dieci partite. Chi perde punti sono Chelsea e Manchester United, fermate rispettivamente da Burnley e Brentford. Vincono Tottenham e Aston Villa, le due squadre continuano a darsi battaglia per quel fondamentale quarto posto in ottica Champions(senza considerare la possibilità della quinta squadra in caso di punteggio per Ranking Uefa). Il primo big match per lo scudetto, quello tra Manchester, si è rivelato meno esaltante del previsto ed è terminato 0-0. Ripercorriamo i risultati del fine settimana. Tutti i match del weekend Il turno pasquale disi è aperto con la vittoria rocambolesca del Newcastle per 4-3 contro il West Ham. Dopo 6' ...