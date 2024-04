Precipita in una cava sul monte Tifata | 50enne di Afragola muore dopo escursione

Una bambina di 8 anni è l'unica sopravvisuta in un incidente stradale in Sudafrica in cui sono morte 45 persone. L'autobus sul quale viaggiavano è precipita to per circa 50 metri... (leggo)

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia nel casertano , un centauro 50enne è precipita to in una cava mentre era in sella alla sua moto sul monte Tifata. L’uomo, originario del napoletano, si ... (anteprima24)

Auto Precipita per 8 metri e finisce in un torrente: si salva l’intera famiglia a bordo - Dopo un volo di 8 metri, un’auto è Precipitata in un torrente in Val Canonica. Nonostante questo, la famiglia all’interno dell’abitacolo è rimasta del tutto illesa.fanpage

Precipita dall'ex ospedale, ritrovato dopo una notte: 23enne gravissimo - È Precipitato da quattro, cinque metri di altezza un giovane di 23 anni di Ripa Teatina, N. C. le sue iniziali, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di ...ilmessaggero

Albero Precipita su una Bmw parcheggiata – FOTO - Albero Precipita su un'auto in sosta. Pericoloso incidente nella notte tra sabato e domenica in corso Risorgimento, a Biella.laprovinciadibiella