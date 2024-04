Precipita in una cava sul monte Tifata | 50enne di Afragola muore dopo escursione

Una bambina di 8 anni è l'unica sopravvisuta in un incidente stradale in Sudafrica in cui sono morte 45 persone. L'autobus sul quale viaggiavano è precipita to per circa 50 metri... (leggo)

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia nel casertano , un centauro 50enne è precipita to in una cava mentre era in sella alla sua moto sul monte Tifata. L’uomo, originario del napoletano, si ... (anteprima24)

Tragedia a Nuoro, crolla tetto di una casa diroccata. Morti due ragazzini - Il dramma nella periferia di Nuoro: il tetto della casa diroccata in cui stavano giocando i due ragazzini è crollato all'improvviso, non lasciando loro scampo ...ilgiornale

Perde il controllo dell’auto e Precipita in una scarpata nei Picentini: 58enne è grave, paura nel giorno di Pasquetta - Perde il controllo dell'auto e Precipita in una scarpata nei Picentini: un uomo di 58 anni è ricoverato in gravi condizioni ...salerno.occhionotizie

Uomo Precipita in un palazzo in centro a Milano: è grave - Un uomo di circa 40 anni, cittadino romeno, è Precipitato lunedì pomeriggio nella tromba dei box interrati di un palazzo in corso di Porta Romana, in centro città. Il 40enne, stando a quanto finora ...milanotoday