Possibile che a Napoli si debba giocare per forza col 4-3-3? Italiano sarà un Gattuso bis

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ennesima disfatta sportiva di unsempre più in balia delle onde con grave scuorno di noi tifosi e chi lo immaginava a inizio campionato… D’accordo con ilsta che la colpa principale è di un autolesionista De Laurentiis che oltre ad essere pieno di un ego smisurato, secondo me, capisce poco di calcio; il “faccio tutto io” ne è la dimostrazione. Ma prendersela solo con i calciatori, come hanno fatto i tifosi a fine partita, non solo non è giusto ma non rispetta neanche la realtà. Diciamo la verità, nonostante i tre (inadatti) allenatori che si sono succeduti, il gioco delnon è mai cambiato – e qui mi ripeto – è sempre lento, troppo ragionato, fatto di retropassaggi senza variazioni, senza profondità, senza creare spazi, senza pressing, mai un tentativo di contropiede, per fare un cross alla ricerca della testa di ...