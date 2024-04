Polizze RC Auto |  le nuove regole in Italia

Leggi tutta la notizia su tenacemente

RC, Assicurazione per veicoli fermi: una nuova regolamentazione inRC, carimobilisti siamo qui per informarvi su una recente modifica riguardante i veicoli fermi. Ora, esiste l'obbligo di assicurare ogni veicolo a motore anche se non circolante o non funzionante. Questo significa che anche i veicoli fermi devono essere assicurati.