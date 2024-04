Plastino | «Il Milan recupera l’Inter? Non illudetevi La percentuale»

Leggi tutta la notizia su inter-news

Il ha vinto con la Fiorentina ed è arrivata a -11 dal. C'è chi millanta rimonte ricordando il passato, Michele abbassa le aspettative su Radio Sportiva. RIMONTA? – Il passato offusca la mente, questo è più che chiaro ormai. Due anni fa il campionato ha portato chiunque a credere in qualsiasi cosa, soprattutto il. La vittoria con la Fiorentina ha rinvigorito i tifosi, nonostante sia a 11 punti di vantaggio. Michele infatti lo ricorda e tiene le percentuali molto basse: «Non mi piace illudere nessuno, i numeri parlano chiaro. La probabilità che il recuperi è del 5% massimo».