Pisa-Palermo 4-3 | Matteo Tramoni segna una doppietta decisiva sette mesi dopo l' infortunio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024), 1 aprile 2024 -è l'assoluto protagonista della squadra nerazzurra che ritrova la vittoria all'Arena Garibaldi. Il corso,il suoal crociato, ritorna in campo euna, rilanciando ilin zona playoff. PRIMO TEMPO –subito vicino al gol nei primi minuti di gioco. D’Alessandro ottiene due corner in successione. Sul secondo angolo battuto si avventa Moreo colpendo il palo, ma gli ospiti riescono a salvarsi. Al 13? dal limite dell’area Di Mariano la mette in mezzo su calcio di punizione, ma Loria riesce a far sua la sfera. Al 18? sgambata di Moreo che penetra in esterna, la mette in mezzo, ma Bonfanti in ...