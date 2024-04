Piracy Shield | il colmo del ‘pezzotto’ | la piattaforma anti-pirateria è stata piratata

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 aprile 2024) Incredibile ma vero: ladell’AgCom, il famosocreato dallo Stato per bloccare gli indirizzi IP e oscurare i siti di streaming illegali, è. Il codice sorgente dellaè stato rubato e messo online su GitHub. Secondo quanto riportato da “Calcio e Finanza”, nei leak pubblicati si possono trovare: “dall’interfaccia utente ai modelli di dati, dalla gestione dello storage e filesystem, fino all’API e alla documentazione interna. Non è chiaro chi ci sia dietro al furto di dati, ma contro laerano state mosse accuse pes, condefinita come ‘uno strumento di censura nascosto come una soluzione alla ...