Pezzella | «Usciamo da San Siro con consapevolezza! Buona gara»

(Di lunedì 1 aprile 2024) A parlare della partita tra Inter ed Empoli, terminata 2-0 per i nerazzurri, il terzino empolese. Il difensore commenta con fiducia.? Giuseppea Sportitalia dopo il KO dell'Empoli contro l'Inter: «Sicuramente la differenza tra le due squadre c'è, il tasso tecnico evidentemente è diverso: non lo dico io, ma lo dicono i numeri. Però penso che abbiamo fatto unapartita sia al livello tattico che di gioco,con molta. Per la salvezza dobbiamo guardare a noi. E il calcio, bisogna continuare con questa marcia, sarà durissima per la salvezza per tutti quanti. Il mister ci ha detto di continuare così».