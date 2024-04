Pesi | Giulia Imperio | dopo l’85 di strappo | non riesce a centrare una misura valida nello slancio

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 1 aprile 2024) ROMA –si prepara per uno degli sforzi più impegnativi della sua carriera. La Coppa del Mondo di Phuket è l’arena in cui i grandi atleti si mettono alla prova, esa di dover dare il meglio di sé per conquistare un posto nella classifica olimpica. Il suo obiettivo è chiaro: superare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Coppa del Mondo di fioretto, super Italia anche nelle prove a squadre del Cairo Tragedia: muoreincontro di boxe Dovizioso in Yamaha: a Valencia l’annuncio ufficiale Jorge Martin positivo al Covid-19, il primo caso nella MotoGP Campionato italiano di salto ostacoli, vince Piergiorgio Bucci Al Golden Gala successi azzurri e un record con Crippa