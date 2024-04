Persona infettata dall’influenza aviaria in Texas dopo il contatto con il bestiame

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 1 aprile 2024) Un caso di influenzaincollegato alcon ilUn residente delè stato diagnosticato con l’influenzaaver avuto contatti con mucche da latte possibilmente infette, hanno dichiarato funzionari statali lunedì. L’epidemia che ha colpito milioni di uccelli e mammiferi marini in tutto il mondo ha ora coinvolto anche le mucche negli Stati Uniti, sollevando preoccupazioni. Nonostante il virus non sembri essersi evoluto per diffondersi facilmente tra le persone, la diagnosi inmette in allerta le autorità sanitarie. Il sintomo principale del paziente è stato la congiuntivite; attualmente è in cura con L'articolo proviene da News Nosh.