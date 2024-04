Perde il figlio e congela il feto nel freezer | coppia denunciata per occultamento di cadavere

(Di lunedì 1 aprile 2024) Una scoperta a dir poco macabra. Nella periferia di Roma, alla Borghesiana, una cittadina romena, dopo aver perso unche portava in grembo da quattro mesi, lo hato inper tenerlo accanto a lei per sempre. I poliziotti sono intervenuti nell’appartamento in seguito a una segnalazione del policlinico Casilino. Qui gli agenti hanno trovato, nella casa abitata da unadi quarantenni, ildelto nel. La donna, insieme a suo marito, sono stati denunciati dalla polizia perdi. La donna si era presentata al pronto soccorso con una forte emorragia che a suo dire non era stata provocata da una causa precisa. I medici del reparto di ginecologia che ...

