Perché Uomini e Donne oggi non va in onda | il motivo | quando torna

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 1 aprile 2024), 1 aprile 2024, non va in: il, 1 aprile 2024, non va insu Canale 5? Il dating show condotto da Maria De Filippi non andrà inè un giorni di festa: Pasquetta o Lunedì dell’Angelo. Il programma quindi si ferma e lascia spazio, a partire dalle ore 14,10, a La Promessa.su Canale 5? Niente panico. I fan della puntata potranno continuare a seguire le dinamiche dello show già da domani, martedì 2 aprile, alle ore ...