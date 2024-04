Perché oggi si chiama pesce d’aprile e si fanno gli scherzi?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il 1° di aprile tutti, o quasi, facciamo e subiamo: una tradizione che non conosce confini, ma la cui storia è piuttosto incerta. Infatti, sono state raccontate diversi episodi, sulle origini del. La cosa certa è che in molte culture antiche si tenevano in questo giorno riti o feste di “rinascita” per festeggiare la fine della stagione invernale e l’inizio della stagione primaverile, feste a cui il “il” sembra essere collegato La storia Pochi anni dopo l’adozione del nuovo calendario Gregoriano, avvenuta nel 1582, i festeggiamenti del 1 aprile divennero usanza in tutta Europa. La tradizione si diffuse nella Francia di Re Carlo IX, poi nella Germania degli Asburgo, in Inghilterra (nel XVIII secolo) e negli altri stati europei. Prima dell’adozione del ...