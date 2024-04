Perché il Grande Fratello stasera non va in onda | il motivo e quando torna

(Di lunedì 1 aprile 2024), lunedì 1 aprile 2024, ilnon va insu Canale 5? Ve lo diciamo subito: il reality condotto da Alfonso Signorininon verrà trasmesso semplicementel’edizione 2023-2024 è terminata. Lunedì scorso, 25 marzo, infatti è stata trasmessa la finale che ha visto la vittoria di Perla Vatiero. L’appuntamento con la Casa è quindi per la prossima stagione tv. I fan del programma dovranno quindi attendere diversi mesi per godersi la nuova stagione del reality show. Location Abbiamo vistoiloggi non va in, ma dove si trova (location) la Casa? La Casa, come da tradizione, si trova a Cinecittà, a Roma, e ogni anno viene modificata ...

Davvero ci servono tutte queste proteine: ... è sufficiente una minima differenza nel modo in cui è disposta nello spazio perché la sua funzione cambi enormemente. Le proteine sono formate da catene di amminoacidi, una grande famiglia di ...

Dove finiscono le cose per votare quando non si vota: ... ma più spesso si trovano in sedi distaccate e periferiche, anche perché per conservare tutto ... Una sala viene usata come magazzino elettorale: "Lo spazio è in realtà molto più grande di quello che ...