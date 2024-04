Perché il boss del Manchester United Erik ten Hag potrebbe RIMANERE | con l’avvicinarsi dell’estate delle speculazioni

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 1 aprile 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’allenatore delten Hag continua ad affrontare domande sul suo futuro. L’olandese è entrato a far parte del club nell’aprile 2022 e detiene ancora il record di allenatore con la percentuale di vittorie più alta nella storia moderna del club. Ma con una lunga lista di infortunati, l’uscita dalla UEFA Champions League prima di Natale e le continue controversie tra i giocatori, non è stato tutto facile per l’ex allenatore dell’Ajax. GUARDA Il modo GENIUS Ilbatte il Liverpool al suo stesso gioco Con la recente acquisizione parziale da parte di INEOS che comincia ancora ad avere un peso iniziale, resta da vedere cosa ci aspetta. Ten Hag ha contribuito a ideare una drammatica vittoria per 4-3 della FA Cup sul Liverpool ...