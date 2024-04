Peccioli | cosa vedere nel paese che ha vinto il Borgo dei Borghi 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 aprile 2024)(Pisa), 1 aprile– Un Comune attento all’ambiente, alla qualità della vita e allo sviluppo. Da tempo l’amministrazione guidata dal sindaco Renzo Macelloni punta su alcuni obbiettivi ben precisi. Che in qualche modo hanno contribuito anche alla vittoria nel concorso Rai Ildei, che adesso accrescerà una volta di più la popolarità di questa comunità in provincia di Pisa. Una perla incastonata nella valle in cui scorre il fiume Era, la Valdera appunto.è già da tempo tra l’altro bandiera arancione del Touring Club italiano. Ma ecco perè famosa. I Giganti diSono sculture in poliuterano espanso che circondano la discarica di ...