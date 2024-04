Pavia | due intossicati per fuga di monossido | controlli disposti in tutto il palazzo

(Di lunedì 1 aprile 2024), 1 aprile 2024 - Le conseguenze per i duea causa di unadinon sono state per fortuna gravi, ma l'episodio ha fatto scattarealle tubature di scarico dei fumi inil. Sono infatti migliorate nell'arco di poche ore le condizioni della donna di 35 anni e dell'uomo di 49 anni soccorsi verso le 13 di ieri, domenica di Pasqua, in viale Sicilia a, trasportati con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo. L'allarme è evidentemente scattato ai primi sintomi, prima che ildi carbonio facesse danni più gravi. L'intossicazione sarebbe stata provocata dal malfunzionamento di una stufetta a gas, da quanto è stato possibile verificare da ...

