Pavard | vantaggio su Bisseck per Inter-Empoli | ulteriore indizio dalla sosta

(Di lunedì 1 aprile 2024) In vista didi questa sera, per quanto riguarda la difesa – come braccetto di destra – la scelta sembra orientata verso Benjamin, insu Yann. Unarriva. BALLOTTAGGIO – Per la difesa di, a destra la scelta sembra essere orientata su Benjamin. Il francese è insu Yann, che dovrebbe quindi partirepanchina. Unarrivaper le nazionali: se è vero che il tedesco è rimasto ad Appiano Gentile ad allenarsi agli ordini di Simone Inzaghi, ...

Pavard prima di Inter-Genoa, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A, su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita e in particolare delle sue condizioni fisiche. CONDIZIONI ... (inter-news)

Preview Inter-Empoli - Inzaghi recupera Sommer: dentro i 'soliti noti' - Sommer è recuperato e si candida per una maglia da titolare. Pavard e Bastoni in vantaggio sulla concorrenza per affiancare Acerbi in difesa. Darmian in vantaggio su Dumfries a destra. Tornano Carlos ...fcinternews

FOTO – Pavard e la prima Pasqua con l’Inter ad Appiano Gentile - Domani c’è la partita con l’Empoli ed è imperativo tornare a vincere salendo a 14 punti di vantaggio dal secondo posto occupato dal Milan. Pavard dovrebbe essere tra i titolari, così come Francesco ...inter-news

Verso l'Empoli: Inzaghi riparte dalla migliore Inter possibile - Pochi dubbi di formazione per Inzaghi in vista del match di domani contro l'Empoli. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro ha intenzione di schierare la migliore Inter possibile, quind ...informazione