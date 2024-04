Paura in Friuli | cade masso da 15 tonnellate in autostrada Il maltempo imperversa al Nord | chicchi di grandine come ciliegie a Milano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Poco prima delle 17, sulla A23 Udine-Tarvisio è stato riaperto il tratto tra Pontebba e Carnia, in direzione Udine, attivando una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta (che era stata riaperta alle 12 circa), dopo l'evento franoso in corrispondenza del chilometro 64 che questa mattina ha richiesto la temporanea chiusura completa del tratto . Sul luogo dell'evento, al momento, il traffico transita...

PORDENONE - La paura del terremoto è tornata prepotente ieri sera, alle 22.19, in tutto il Friuli Venezia Giulia che ha tremato per alcuni secondi con una magnitudo assolutamente inconsueta:... (ilgazzettino)

Papa: "Il dono della pace arrivi alle popolazioni stremate dalla guerra" - E ha continuato: "Se Gesù, il vincitore del peccato, della Paura e della morte, ci dice di non temere, non temiamo, non appiattiamoci in una vita senza speranza, non rinunciamo alla gioia della Pasqua ...tgcom24.mediaset

Una frana invade la A23. Autostrada chiusa tra Udine-Tarvisio - Paura in Friuli, a causa del maltempo una frana ha invaso la carreggiata sull'autostrada A23. I vigili del fuoco al lavoro ...ilgiornale

Enormi massi piombano sull'autostrada: momenti di Paura in A23, viabilità bloccata - Enormi massi piombano sull'autostrada: momenti di Paura in A23, viabilità bloccata A causare il distacco le abbondanti piogge, in azione i vigili del fuoco AMARO. Momenti di Paura questa mattina attor ...informazione