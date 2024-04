Paura durante la passeggiata in mountain bike con gli amici | ciclista finisce in una scarpata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 aprile 2024) Amandola (Fermo) 1 aprile 2024 – Erano circa le 9,20 di questa mattina quando un appassionato diin sella alla sua bici e in compagnia di alcuni, ha iniziato a percorrere un sentiero nel bosco quando in località Villa Moglietta fra Amandola e Montefortino, ildi 37 anni residente a Falerone per cause in corso di accertamento è caduto ed è scivolato lungo il pendio particolarmente ripido di fianco al sentiero. I compagni hanno subito lanciato l’allarme al 118, che ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Amandola e gli uomini del Cai di Amandola, che hanno raggiunto a piedi l’area. La zona era particolarmente impervia tanto da rendere più difficili le operazioni, ma i soccorritori sono ...