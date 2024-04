Passo falso della Roma per la Champions | solo 0-0 a Lecce | De Rossi a -5 dal Bologna

(Di lunedì 1 aprile 2024) Si avvia verso il completamento la 30esima giornata di Serie A. Allo stadio Via del Mare, ilferma lasullo 0-0. Sono punti persi...

Arezzo, 18 marzo 2024 – Finisce nel peggiore dei modi in Lombardia sul parquet del Costa Masnaga. La Polisportiva Galli non riesce ad aver la meglio delle padrone di casa, brave e più lucide nella ... (lanazione)

"Il campionato è ancora tutto aperto e noi vogliamo vincerlo: non ascoltate i tifosi da tastiera. Restano quattro partite, affrontiamole come se fossero quattro finali dei Mondiali". Sono le ... (sport.quotidiano)

Nella Semifinale del Grande Fratello, Alessio Falsone ha riabbracciato Anita Olivieri , dopo una settimana di lontananza. "Non riesco a dormire , passo il tempo a guardarti ", confessa la ragazza, che ... (fanpage)

Radio Maria: Facebook censura il “nudo” di Gesù, la replica è esilarante [FOTO] - Ricorso alla censura piuttosto infelice quello di Facebook, che blocca la diretta di Radio Maria sulla Via Crucis di venerdì 29 con l'accusa ...lascimmiapensa

Orsolini fa volare il Bologna, messaggio a Spalletti: eguagliati Di Vaio e Signori, sogna Champions ed Euro 2024 - Il Bologna continua la scalata verso quella che sarebbe una storica qualificazione in Champions League. Nella sfida contro la Salernitana, giocata al Dall`Ara,.calciomercato

Basket, c'è il derby Olimpia-Virtus in Eurolega: Milano deve vincere e sperare - Il Forum è sold-out per il big match del penultimo round di Eurolega di basket: c'è il derby d'Italia tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna, decisivo per l'Olimpia se vuole continua ...sportmediaset.mediaset