Pasquetta solidale | pranzo per 200 senzatetto a Opera Cardinal Ferrari

(Di lunedì 1 aprile 2024) Dopo ildi Pasqua con 250 personenon si ferma e anche oggi per lareplica una giornata di festa per chi l’avrebbe trascorsa da sola e in difficoltà. In 200 hanno pranzato nella mensa di via Boeri a Milano, e sono stati distribuiti una sessantina di sacchetti per iche sono in Ramadan.

Una cena per 150 persone in difficoltà con la Pasqua solidale di Busto Arsizio - Le tante donazioni arrivate per la cena solidale di Busto Arsizio hanno permesso a 150 persone di festeggiare la Pasqua. Quest'anno donati anche vestiti ai senza dimora della stazione ...varesenews

A Milano il pranzo solidale per 200 bisognosi: “In aumento poveri e pacchi viveri che distribuiamo alle famiglie” - Anche quest’anno, nel giorno di Pasqua, l’Opera Cardinal Ferrari di Milano ha spalancato le porte ai bisognosi: sono oltre 200 quelli che hanno partecipato al tradizionale pranzo solidale organizzato ...ilfattoquotidiano